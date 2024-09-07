شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات الحصول على خدمة استخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت – مرام محمدالجمعة، 06 سبتمبر 2024 11:14 م
أوضح دليل خدمات المراكز التكنولوجية، الأوراق والمستندات المطلوب توافرها عند التقدم بطلب استخراج تصريح بالحفر لتوصيل المرافق لمباني قائمة، وخطوات وإجراءات الحصول على الخدمة، وذلك على النحو التالي:
أولًا: المعايير المؤهلة للحصول على الخدمة
1- تقديم الطلب من خلال مالك الأرض أو وكيل أعمال (توكيل رسمي موثق).
2- عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة.
ثانيًا: الأوراق والمستندات المطلوبة
1- صورة بطاقة الرقم القومي.
2- صورة رخصة المباني أو كشف مشتملات.
3- رسم كروكي من المرفق (كهرباء - مياه - غاز).
ثالثًا: الخطوات والإجراءات
1- ملء النموذج الخاص بالخدمة.
2- تقديم المستندات المطلوبة للخدمة.
3- سداد رسوم المعاينة.
4- بعد إجراء المعاينة بواسطة الإدارة المختصة تعتمد التأشيرة من رئيس الحي برفض الطلب إن وجدت مخالفة أو بتسديد الرسوم المقررة للخدمة.
5- تسديد الرسوم وتلقي الخدمة.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز