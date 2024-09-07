شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء الإسكندرية الكبير.. مخطط ضخم لتعظيم الاستفادة من الموانئ والان مع تفاصيل الخبر

تنفذ وزارة النقل مشروعات تطوير لكافة الموانئ المصرية، وعلى رأسها ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة، وأطلقت الوزارة مشروع إنشاء ميناء الإسكندرية الكبير، والذى يضم موانئ الإسكندرية والدخيلة والماكس، ومقرر إنشاء الأخيرة بعد انتهاء تطوير الأولى والثانية.

وأجرى ”الخليج 365”، جولة فى ميناء الإسكندرية لمتابعة مشروعات التطوير، حيث يتم تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بميناء الإسكندرية بقيمة تعاقدية 53.4 مليون جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة القدرة على نقل البضائع المختلفة باستخدام القطارات لتخفيف التكدسات والعبء المرورى على الطرق، كذلك تدعيم منظومة النقل متعدد الوسائط ويعمل المشروع على إحلال وتجديد خطوط السكة الحديد بطول 3.5 كم

ويجرى انشاء مشروع محطة متعددة الأغراض على رصيف 100 بميناء الدخيلة بتكلفة 3.4 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين بميناء الدخيلة بواقع 9 مليون طن (حاويات) ومليون طن بضائع عامة وغلال) سنويا، حيث يتكون المشروع يتكون من رصيف بطول 1800م بعمق يصل إلى 18م وبمساحة أرضية تبلغ 660 ألف م2، وسيكون قادرا على استقبال 4 سفن بطول 240م وسفينة بطول 400م

وتنفذ أيضا يتم تنفيذ مشروع محطة الصب الجاف بميناء الدخيلة بتكلفة 1.6 مليار جنيه، ويهدف المشروع إلى زيادة طاقة الاستيعابية للتداول والتخزين للحبوب والغلال بميناء الدخيلة بواقع 6-7 ملايين طن سنويا، ويتكون المشروع من رصيف بطول 1150م بعمق يصل إلى 15م وبمساحة أرضية تبلغ 200 ألف م2، حيث سيكون قادرا على استقبال عدد 4 سفن بطول 240 مترا؛ أيضا يجرى تنفيذ مشروع حواجز أمواج ميناء الإسكندرية الكبير، بإجمالى أطوال حوالى 7200 متر بتكلفة 6.7 مليار جنيه يقوم بالتنفيذ شركات وطنية مصرية واستشاريين مصريين.

وتعتبر محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، أحدث مشاريع تطوير الموانئ المصرية التى تم تنفيذها ضمن خطة الدولة لتحويل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وتعتبر المحطة من أهم المشروعات التى تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحري، وتضم ساحات تداول تبلغ نصف مليون متر مربع، وتنقسم إلى 3 محطات تداول (حاويات- بضائع عامة- سيارات)، وقادرة على تداول من 12 إلى 15 مليون طن بضائع سنويا، كما تستقبل من 6 إلى 7 سفن ذات حمولات كبيرة فى الوقت نفسه.