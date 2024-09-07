عمرو أديب عن زيارة رئيس الأركان: حالة من القلق لم تشهدها إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، على زيارة الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين في رفح على الحدود مع قطاع غزة.

وخلال برنامج "الحكاية" عبر شاشة "mbc مصر 2"، مساء الجمعة، قال أديب إن الرسالة واضحة للداخل والخارج ولمن خلف الحدود، متابعًا: "حالة من القلق لم تشهده إسرائيل منذ توقيع اتفاقية السلام، هذه مصر يا سادة عندما تتحدث الدنيا بتقوم الدنيا مش بتقعد".

وأضاف مقدم "الحكاية"، أن الرسالة التي تحملها الزيارة لا يوجد لها معنيان ولا تحمل لغتين ولا تحتاج لترجمة، موضحًا أن الإعلام الإسرائيلي بات يتساءل عما يحدث والمشكلة التي أثارها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وتابع الإعلامي عمرو أديب: "بالنسبة لإسرائيل أي حاجة كوم ومصر كوم تاني"، لافتًا إلى أن القلق لدى الإسرائيليين في أعلى مراحله، وهي أكثر حالة قلق منذ توقيع اتفاقية السلام.