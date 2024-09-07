رطوبة وارتفاع الأمواج.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت بدرجات الحرارة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الهيئة أن تشهد البلاد السبت طقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد مائل للحرارة رطب ليلا.

وتظهر سحب منخفضة ومتوسطة تظهر على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء إضافة إلى ارتفاع موج البحرين الأحمر والمتوسط ما بين 2:1.5 متر.

وتسجل درجات الحرارة المتوقعة السبت 7 سبتمبر، وفق بيان الأرصاد الجوية:

- القاهرة الكبرى: العظمى 33 درجة، والصغرى 26 درجة مئوية.

- الوجه البحري: العظمى 32 درجة، والصغرى 25 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 32 درجة، والصغرى 23درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 37 درجة، والصغرى 24 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 40 درجة، والصغرى 28 درجة مئوية.