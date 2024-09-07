حسام موافي: التدخين اللايت أكذوبة من بائعي الدخان ومحاولة لاستقطاب عملاء جدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

حذّر الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، من خطورة الإصابة من ضيق الشريان التاجي، مردفًا: “يعد من أخطر أمراض العصر”.

وقال موافي خلال برنامج "رب زدني علما"، على قناة صدى البلد، إن هناك العديد من العوامل التي تسبب الإصابة من ضيق الشريان التاجي، موضحًا أن ضيق الشريان التاجي قد يحدث لسبب وراثي.

وحذر موافي من الكوليسترول العالي الذي يعد أحد العوامل الذي يسبب ضيق الشريان التاجي، لافتا إلى أن الزيوت المهدرجة والأطعمة السمينة والتدخين تعد أسبابا للإصابة بضيق الشريان التاجي.

وأكمل: "التدخين اللايت أكذوبة من باعي الدخان، وهي محاولة لاستقطاب عملاء جدد، الشخص اللي بيشرب 5 سجاير عادية، هيشرب 20 من سجاير اللايت وبالتالي هتكون نفس المشكلة، وتسبب العديد من المشاكل منها ضيق الشريان التاجي".

وطالب موافي بضرورة أكل الفاكهة قد الوجبات والأطعمة، محذرا من خطورة الأكل خارج البيت لأنه يؤثر سلبا على الشريان التاجي.

وأوضح أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن الأسماك من الأطعمة التي لا تسبب ارتفاع نسبة الكوليسترول في الجسم عكس اللحوم بمختلف أنواعها.

وتابع: مرض السكر يعد من أحد العوامل التي تسبب ضيق الشريان التاجي، منوهًا إلى أن الضغط العالي من العوامل التي تسبب ضيق الشريان التاجي.