العميد سمير راغب عن زيارة رئيس الأركان: قواتنا في سيناء مش متخندقة وبياكلوا على البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية الاستراتيجية، إن تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة إجراءات التأمين على الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي، ليس لأننا مأزومين، وهى رسالة أننا متواجدون.

وأشار راغب، خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر 2"، مساء الجمعة، إلى أن وجود طائرة في الجو أثناء الزيارة يؤكد أننا متواجدون في الجو، لافتا إلى أن نتنياهو منذ بداية الحرب على غزة وهو يحاول إلفات النظر إلى مصر.

وأضاف العميد سمير راغب، رئيس المؤسسة العربية للتنمية الاستراتيجية، أن رسالة الفريق أحمد خليفة عن تأمين الحدود المصرية كانت أننا لم نقصر مطلقا وعلى مر التاريخ في تأمين الحدود المصرية، منوها بأن هذه الزيارة لم تكن معلنة، وظهور الدبابات في فيديو الزيارة دليل حجم التسليح المصري.

وأوضح أن زيارة الفريق أحمد خليفة لها عدة دلالات منها رسائل للجنود، وأخرى رسالة اطمئنان للداخل، معلقا: "قواتنا فوق الأرض مش متخندقة، ويتناولوا أكلهم على البحر".