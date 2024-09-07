أمواج تصل لـ 2 متر.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة البحرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة البحرين المتوسط والأحمر.

وأوضحت الهيئة أن حالة البحر المتوسط، معتدلة وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

بينما حالة البحر الأحمر معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح من 1.5 إلى 2 متر، والرياح شمالية غربية.

وتشهد حالة الطقس السبت، أجواءً حارة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح معتدلة القاهرة والوجه البحري، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد وحتي القاهرة الكبري مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانًا.

أما حالة الطقس على السواحل الشمالية فتكون حارة رطبة نهارًا، مائلة للحرارة ليلًا، والرياح نشطة أحيانًا، وتتوقع الأرصاد الجوية سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية.