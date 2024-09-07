شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار × 24 ساعة.. إقبال كبير على معرض أهلا مدارس بمدينة نصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: وزارة الزراعة تطرح البطاطس بـ10 جنيهات للكيلو فى منفذ العفن البنى بالدقى نائب وزير الصحة: الوزير يؤكد ضرورة متابعة الحالة الوبائية عالميا جامعة القاهرة: تقديم أكثر من 6000 جلسة دعم نفسى لطلاب الدمج إقبال كبير على معرض أهلا مدارس بمدينة نصر.. وتخفيضات تصل لـ30%.. صور هيئة الرعاية الصحية: 70 ألف خدمة طبية وعلاجية قدمتها مستشفى رأس سدر المركزى دار الإفتاء توضح حكم الاحتفال بالمولد النبوى.. إنفوجراف وزير الصحة يعلن اختيار مصر مقرا للوكالة العربية للدواء "وعد" وزير الرى: إزالة التعديات على مصرف بلاد العايد بالشرقية جامعة حلوان توقع مذكرة تفاهم مع جامعة هامك الفنلندية لتعزيز التعاون الأكاديمى وزير التعليم العالى: الدمج بين التعلم الإلكتروني والفصول الدراسية أصبح ضرورة حتمية

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