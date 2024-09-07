شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الخارجية: ندين قتل القوات الإسرائيلية لناشطة من أصول تركية فى الضفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة السفير أحمد أبوزيد، الجمعة، مقتل الناشطة من أصول تركية أيسينور إيجى بواسطة القوات الإسرائيلية جنوب نابلس، في حلقة جديدة من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

وتقدم المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية- في تصريح، اليوم- بخالص العزاء لحكومة وشعب دولة تركيا الشقيقة، ولأسرة الشهيدة بالمواساة في مصابها الأليم.

وقال إن تلك الجريمة تعد مثالاً جديداً على الانتهاكات الإسرائيلية اليومية في حق المدنيين الفلسطينيين والمتضامنين معهم، تضاف إلى ما يلاقونه من كافة أشكال العنف والاستهتار بحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكراً ما أضحى يواجهه المجتمع الدول من مأزق أخلاقي غير مسبوق نتيجة الفظائع التي تُرتكب في حق المدنيين بالأراضي الفلسطينية المحتلة، على مدار عقود طويلة.