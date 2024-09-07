استئناف كروان مشاكل وإنجي حمادة على حبسهما بتهمة نشر فيديوهات فاضحة.. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

تنظر محكمة مستأنف القاهرة الاقتصادية، اليوم السبت، استئناف كروان مشاكل و"إنجي حمادة"، على حكم حبسهما سنة وغرامة 10 آلاف جنيه، بتهمة نشر فيديوهات خادشة.

كانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية، بمعاقبة سماح مصطفى والمعروفة بـ"إنجي حمادة"، و"كروان مشاكل"، بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء، بالحبس سنة لكل منهما وغرامة 100 ألف جنيه.

وأمرت النيابة العامة بضبط وإحضار التيك توكر كروان مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور، وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع "إنجي حمادة".