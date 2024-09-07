وزير الري: إزالة التعديات على مصرف بلاد العايد بالشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أجرى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، زيارة لمحافظة الشرقية لتفقد حالة الترع بنطاق المحافظة، في إطار جولاته الميدانية بالمحافظات.

وخلال الزيارة تفقد سويلم حالة المياه بترعة الشيخ حامد بمركز أبو حماد، وترعة شرويدة بمركز الزقازيق وتفقد الأراضي الزراعية المنزرعة بالأرز المتحمل للجفاف.

ووجه وزير الري، بضرورة مراعاة الإجراءات اللازمة لتطهير الترع بدون التأثير على الجسور، مع أهمية التدريب علي أداء التطهير السليم للترع ومنع التطهير الجائر ومحاسبة من يقوم بالتطهير الجائر بعد تلقي التدريب والتوعية اللازمين، مع التأكيد علي تطهير الترع ذات عرض القاع الكبير بإستخدام الصنادل والحفارات المناسبة.

وفيما يخص تطهير أحد المساقى الخصوصية على طريق طلحة وميت ابوعلي فقد أكد سويلم على ضرورة قيام المنتفعين بالتعاون مع روابط مستخدمى المياه بالمنطقة لتطهير المسقى على أن يتم التنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فى هذا الشأن من خلال الروابط وتفعيل دورها المنوطة به.

كما وجه باتخاذ اللازم نحو إزالة كافة المخالفات والتعديات على مصرف بلاد العايد مع أخذ عينات من مياه المصرف لتحليلها.

وفى ضوء شكوى أحد المزارعين من ارتفاع منسوب المياه الأرضية بأرضه الزراعية فقد وجه سويلم بسرعة دراسة موقف شبكة الصرف المغطى بالمنطقة وصيانتها بشكل عاجل.

استجابة لشكوى أحد المواطنين فقد وجه سويلم بدراسة حالة كوبري ترعة النظامية ومراجعة القطاع المائي أسفل الكوبري.

كما استجاب الدكتور سويلم لرغبة أحد المزارعين بتفقد موقع الكوبري الواقع بعزبة الشيخ حامد على ترعة الشيخ حامد موجها بسرعة إتمام الإصلاحات والترميمات اللازمة.

وخلال الزيارة عقد سويلم لقاءا مع أعضاء روابط مستخدمى المياه بالمنطقة، حيث أكد على الدور المهم للروابط في تحسين عملية إدارة المياه على كل ترعة وأهمية مساهمة الروابط فى عملية الإدارة بالتنسيق مع أجهزة وزارة الموارد المائية والري، بالتزامن مع دور الوزارة فى تعريف المزارعين بخبرات التعامل مع الري بالتنقيط ، وتنظيم ندوات وحقول إرشادية يقوم خلالها المزارعين أنفسهم بعرض تجاربهم الناجحة في التحول للري الحديث على غيرهم من المزارعين، فى الوقت الذى تقوم فيه الوزارة بالتركيز علي تنفيذ عدد من المناطق التجريبية للرى الحديث لقياس تأثير الرى الحديث على ترشيد المياه و زيادة الإنتاجية المحصولية وتقليل الاسمدة واستهلاك الطاقة.

وفى ضوء ما أثاره الاهالى من رغبة البعض فى التحول للري الحديث فى زمام 40 فدان ، فقد وجه سويلم أجهزة الوزارة بدعم المزارعين الراغبين في تنفيذ هذا التحول لتشجيعهم وحث المزارعين علي تطبيق الري الحديث باراضيهم بعد توعيتهم بالعوائد الإيجابية لهذا التحول.

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