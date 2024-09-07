فرص عمل وقوافل السكانية.. وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود وحدة السكان المركزية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تلقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، تقريرًا عن جهود وحدة السكان المركزية بالوزارة خلال شهر أغسطس 2024 ، حيث أكدت الدكتورة منال عوض، علي حرص واهتمام الوزارة لدعم تنفيذ استراتيجية السكان والتنمية 2030 والمبادرات الرئاسية بالمحافظات.

وشددت الدكتورة منال عوض على دعمها الكامل لمواصلة وحدة السكان المركزية التابعة للوزارة لمجهوداتها لدعم وبناء كوادر سكانية حتى مستوى القرية قادرة على تحديد وتحليل المشكلات السكانية ووضعها على أولويات المحافظة وتقديم تقارير دورية للوحدة المركزية للسكان و للسادة المحافظين من خلال وحدات السكان بدواوين عموم المحافظات عن متابعة الموقف السكاني باستمرار وتنفيذ المبادرات المدرجة في الخطة التنفيذية للسكان والتنمية 2030 وخطة ال100 يوم بداية لبناء الإنسان.

وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن وحدة السكان المركزية قامت في شهر أغسطس 2024 بالمتابعة اليومية وتقديم الدعم الفني لفرق العمل السكانية بالمحافظات لتفعيل الأداء في العمل السكاني و التغلب على التحديات التي تعوق العمل، مشيرة إلي قيام الوحدة بعمل عدة لقاءات عبر تطبيق زوم مع وحدات السكان بالمحافظات ومنسقيها لإعداد الخطة التنفيذية لمبادرة 100 يوم لبناء الإنسان والإشارة إلى أهمية التركيز على الأنشطة التي تشجع على زيادة عدد سنوات الالتحاق بالتعليم ومنع التسرب من المراحل المختلفة لتحسين التنمية البشرية، والأنشطة التي تدعم تحسين المستوى الصحي خاصة للأطفال الرضع من خلال الوعي بأهمية الرعاية الصحية للأم والطفل وذلك لتحسين مؤشر توقع الحياة الذي يعتبر إحدى مؤشرات التنمية البشرية.

كما أوضحت أن الوحدة عملت على، تحسين مستويات الدخل من خلال التدريب والتأهيل وتوفير فرص عمل ليشعر المواطن بتحسن في المستوي المعيشي.

كما تم التطرق إلى المبادرات التي تم اختيارها وهم: "تحدث معه" لدعم المعرفة ورفع الوعي بالمبادرة وأهميتها وبالقضايا ذات التأثير فى التنمية البشرية، "خلفتك مسئوليتك احسبها صح" لدعم القوافل السكانية والندوات التوعوية لتحسين المستويات الصحية، "إدرب تأهل" ، و"الألف قائد سكاني" ، " انطلاقة" و "حلها في تدويرها" للتمكين الاقتصادي للشباب من الجنسين، وتم التأكيد على تكثيف العمل في 100 يوم لتحقيق هدف المبادرة.

وأشارت الدكتورة منال عوض، إلي أن وحدة السكان المركزية قامت بناءً على اجتماع المجلس القومي للسكان برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء بإعداد كتاب دوري للمحافظين بالتكليفات التي نتجت عن الاجتماع والتوجيهات الخاصة بدعم الخطة الاستراتيجية القومية للسكان والتنمية ودعم برنامج تنمية الأسرة المصرية وجميع المبادرات الرئاسية، كما تم التوجيه نحو تبني المحافظات الـ 99 مبادرة التي تقدمت بها وحدات السكان لخفض الحاجة غير الملباه ومعدلات الإنجاب الكلية والمرغوب وزيادة نسب ممارسة تنظيم الأسرة فيها وخفض نسب البطالة بين الشباب وزيادة مساهمة المرأة في سوق العمل والقضاء على التسرب من التعليم وخفض نسب الأمية وعمالة الأطفال وزواج القاصرات ورفع الوعي بقضايا السكان والتنمية والصحة الإنجابية.

وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي قيام وحدة السكان المركزية بالتعاون مع وحدات سكان المحافظات لإعداد الخطة التنفيذية للستة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025 بداية من شهر يوليو وحتى ديسمبر 2024 موضح بها أنشطة المبادرات ومسؤوليات التنفيذ ومؤشرات الأداء لكل محور استراتيجي من المحاور الخمس، كما أشار التقرير إلي الاجتماعات التي تم حضورها حيث شاركت الدكتورة فاطمة الزهراء جيل رئيس الإدارة المركزية للسكان بالوزارة في الندوة المنعقدة بمركز الإسكندرية للتدريب بعنوان" البناء الثقافي للأئمة والواعظات" بإلقاء كلمة ترحيبية أون لاين وكان الهدف من الندوة للتوعية بالقضية السكانية والخدمات الحكومية المقدمة من ضيوف الندوة، كما قامت بحضور اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بمحافظة بني سويف لبحث مستجدات وجهود ونتائج التعامل مع الملف السكاني، وعقد لقاء أعضاء مبادرة الـ 1000 قائد سكاني ببني سويف وذلك بهدف دعم مشاركة الشباب في اتخاذ القرارات الرشيدة فيما يخص قضايا السكان والتنمية من خلال رفع وعيهم بالقضية السكانية وتأثيرها على مستويات التنمية والنمو الاقتصادي .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن وحدة السكان المركزية تتابع المؤشرات السكانية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وتقوم بتحليلها للوقوف على الموقف السكاني بالمحافظات.