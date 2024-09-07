يسري عبدالله وعاطف عبدالعزيز يناقشان "ابتسامة بوذا" لشريف صالح



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

يستأنف منتدى المستقبل للفكر والإبداع نشاطه الأدبي والنقدي في تمام السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 10 سبتمبر 2024، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

وذلك بمناقشة رواية "ابتسامة بوذا" للقاص والروائي د. شريف صالح، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والشاعر والناقد عاطف عبدالعزيز، وتدير الندوة القاصة علياء مصطفى.

د. شريف صالح كاتب وناقد وصحافي مصري، يكتب في النهار اللبنانية، والشرق بلومبرج، وله العديد من المؤلفات الأدبية المتميزة، وحصل على عدة جوائز، من أبرزها جائزة ساويرس في القصة القصيرة عن مجموعة «مثلث العشق»، وجائزة دبي الثقافية عن مجموعة «بيضة على الشاطئ»، وجائزة أفضل مؤلف مسرحي من مهرجان «أيام المسرح للشباب» في الكويت عن مسرحية «مقهى المساء»، وجائزة الشارقة للإبداع العربي عن الإصدار الأول لمسرحية «رقصة الديك».

ويعد منتدى المستقبل للفكر والإبداع أحد أهم الحلقات النقدية في الثقافة المصرية والعربية، وتعضيد الثقافة الوطنية.

ويطمح المنتدى كما جاء في بيانه التأسيسي "إلى أن يكون أعلى تمثيلات الموضوعية عبر إعادة الاعتبار لمفهوم القيمة من خلال تقديم النماذج الإبداعية المعبرة عن القيم الطليعية المتجددة".

وتعقد الندوة في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني، الدور الثاني، 1 شارع كريم الدولة متفرع من ميدان طلعت حرب، وسط البلد.