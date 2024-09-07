محاكمة متهم بـ"ولاية السودان الإرهابية".. اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، إعادة إجراءات محاكمة المتهم سعد الدسوقي السيد، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"ولاية السودان الإرهابية".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عـمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان.

الجدير بالذكر أن هذه القضية محبوس بها سبعة متهمين وهارب منها متهمين، وهي القضية المقيدة برقم 19812 لسنة 2022 جنايات النزهة والمقيدة برقم 347 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة العليا.