شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الثانوية الأزهرية 2024.. استمرار إتاحة باب تسجبل الرغبات للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتحت بوابة الحكومة المصرية في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، باب تسجيل الرغبات لطلاب الثانوية الأزهرية الناجحين بالدورين الأول والثانى، عبر بوابة الحكومة المصرية.

للدخول لموقع التنسيق اضغط هنا

وكان قد صدق الدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، على بدء العمل بمكاتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر بداية من يوم السبت القادم الموافق 7 من سبتمبر وحتى يوم الخميس الموافق 12 من سبتمبر 2024م.

وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن التسجيل متاح للطلبة الناجحين في الدور الأول للثانوية الأزهرية للعام الحالي 2023 - 2024 م، وأن التسجيل لطلبة الدور الثاني الذين تم اعتماد نتيجتهم اليوم سوف يكون متاحًا يوم الاثنين القادم الموافق 9 من سبتمبر.

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

هذا ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال الرابط الآتي:

https://tansik.digital.gov.eg/application/