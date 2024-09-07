شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء تصحيح امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى وإعلان النتيجة قريبا والان مع تفاصيل الخبر

انتهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من أعمال التصحيح الخاصة بكراسات إجابة امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى والتى انتهت 3 سبتمبر الجاري، حيث تعمل الكنترولات حاليا على تجهيز النتيجة تمهيدا لإعلانها خلال الساعات القادمة .

ينشر الخليج 365 نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى 2024، عقب اعتمادها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، حيث تعمل كنترولات الثانوية العامة حاليا على إنهاء نتيجة امتحانات الثانوية العامة للدور الثانى من حيث التصحيح ورصد الدرجات وتجميعها تمهيدا لإعلان نتيجة الثانوية العامة للدور الثاني 2024 قريباً.

وحصل الخليج 365 على حق إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023,2024 للدورين الأول والثانى، ويعلن الخليج 365" نتيجة الثانوية العامة للدور الثانى برقم الجلوس وتظهر للطالب نتيجته ودرجاته والنسبة المئوية الحاصلين عليها فى امتحان الدورين الأول والثانى.

وانتهت امتحانات الثانوية العامة 2024 ، الثلاثاء 3 سبتمبر الجاري حيث أدى الطلاب امتحان مواد الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لطلاب علمى رياضيات والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

وحرص الدكتور أحمد ضاهر، نائب الوزير، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، قبل بدء الامتحانات، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، كما اطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

و أكد نائب الوزير، على متابعة جميع مراحل العمل بامتحانات الدور الثاني للثانوية العامة بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وتمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة العمليات المركزية من رصد 3 حالات غش باستخدام الهاتف المحمول مشددة على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الطلاب المتورطين فى الغش، مشيرة إلى أنه سيتم حرمان الطلاب المتورطين فى الغش من النجاح فى الثانوية العامة.