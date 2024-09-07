انعقاد المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية.. 9 سبتمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران:

أكد مجلس وزراء الداخلية العرب عن انعقاد المؤتمر العاشر للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية؛ يوم الاثنين المقبل تحت رعاية اللواء محمود توفيق وزير الداخلية في جمهورية مصر العربية.

ويشارك في المؤتمر ممثلون عن وزارات الداخلية في الدول العربية، فضلاً عن جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، المعهد الدولي للعدالة وسيادة القانون، الأمانة العامة للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وممثلو الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وسيناقش المؤتمر عددا من المواضيع الهامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها: استثمار المواقع والصفحات الرسمية الشرطية في نشر ثقافة حقوق الإنسان، دور البرامج التدريبية المستحدثة في تنمية قدرات ومهارات منتسبي الشرطة العربية العاملين في مجال حقوق الإنسان.

كما سيناقش المؤتمر خطة مرحلية أولى لتنفيذ الاستراتيجية العربية لتعزيز حقوق الإنسان في العمل الأمني، وسيستعرض تجارب وزارات الداخلية العربية في مجال حقوق الإنسان.

وسيتم خلال فعاليات المؤتمر تسليم شهادات التقدير للفائزين في المسابقة البحثية للكوادر الأمنية العربية في مجال حقوق الإنسان التي نظمتها وزارة الداخلية بجمهورية مصر العربية بالتعاون مع المكتب العربي للتوعية الأمنية والإعلام وحقوق الإنسان.