1000 فرصة عمل برواتب مجزية.. افتتاح ملتقى التوظيف الثاني بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

افتتح إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، صباح اليوم السبت، ملتقى التوظيف الثاني الذي تنظمه محافظة القاهرة بالتعاون مع المعهد العالي للدراسات التعاونية والإدارية بالمنيرة بمشاركة أكثر من 22 شركة تقدم ما يقارب ألف فرصة عمل في القاهرة وخارج القاهرة.

وأكد محافظ القاهرة، أن هذا الملتقى يأتي في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالنهوض بمستويات التشغيل وخلق فرص عمل كهدف استراتيجي، وكجزء من برنامج عمل الحكومة لتنفيذ محور التنمية الاقتصادية، كأحد محاور رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة والعمل على تأهيل الشباب لسوق العمل وفقًا للمعايير العالمية الحديثة.

وأكد محافظ القاهرة، أن ملتقى التوظيف هو ترجمة لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كل شركاء التنمية خاصة الجمعيات الأهلية والقطاع الخاص للاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، لتوفير فرص عمل لائقة وحياة كريمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن المحافظة تحرص على تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات ملتقيات التوظيف.

وأضاف محافظ القاهرة، أن الملتقى يقدم فرص عمل في المجالات المختلفة كالمحاسبة، وإدارة الأعمال والمبيعات، والتسويق، والأعمال الإدارية، وخدمة العملاء، والشركات المشاركة تعمل في مجالات الهايبر ماركت، والمصانع، والتسويق العقاري، والأغذية، والأثاث، والأجهزة المنزلية والمطاعم، والمكتبات، والنشر، والملابس، والأثاث، والتقسيط والدفع الإلكتروني، وشركات توظيف داخل وخارج القاهرة.

وعقب الافتتاح، تفقد محافظ القاهرة عددًا من مباني المعهد والتي تضم صالة اللياقة البدنية التي أقامها المعهد ليمارس فيها الطلاب أنشطتهم الرياضية، ومركز التدريب المتقدم للتطوير والتحديث الذي يعمل على تنمية مهارات الطلاب في مجالات الحاسب الآلي، واللغة الإنجليزية، والتنمية الإدارية، والمسرح.

شهد الملتقى أشرف منصور، نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأحمد خميس، رئيس مجلس إدارة المعهد، ومحمد عبد العزيز، عميد المعهد، واللواء محمد نعيم، محافظ الغربية الأسبق، وسعد نصار، محافظ الفيوم الأسبق، وأحمد عبد الظاهر، رئيس الاتحاد العام للتعاونيات، وطلعت عبد القوي، رئيس الجمعيات الأهلية للتحالف الوطني التنموي، واللواء محمد المسيري، ورفعت فياض، الكاتب الصحفي، ومحمد توفيق، أعضاء مجلس الإدارة.