بسبب الإجراءات الجنائية.. نقيب المحامين يدعو لاجتماع الاثنين المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

وجه عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الدعوة إلى مجلس النقابة العامة، لحضور اجتماع يوم الاثنين المقبل، الموافق 9 سبتمبر 2024، وذلك لعرض ما تم في شأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وشارك نقيب المحامين، في جلسات مجلس النواب الخاصة بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي أعدته اللجنة الفرعية.

وتقدم عبد الحليم علام، نقيب المحامين بطلب لرئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعادة المناقشة في بعض المواد، وتم قبول الطلب، وناقشت اللجنة التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة.

ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (۱۵15 - 72 - 105 - 274) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.