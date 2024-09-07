شكرا لقرائتكم خبر عن نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب 2024.. مكتب التنسيق يواصل فرز الرغبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد السيد عطا مستشار وزير التعليم العالى لسياسات القبول بالجامعات، أن مكتب التنسيق يواصل أعمال فرز رغبات طلاب تنسيق المرحلة الأولى والثانية المسجلة على موقع التنسيق الإلكترونى ضمن مرحلة تقليل الاغتراب، وذلك بعد الانتهاء من أعمال المرحلة أمس الأربعاء، وذلك تمهيدا لإعلان النتيجة .

وكان موقع التنسيق الإلكترونى، أغلق مساء يوم الأربعاء الماضى، باب تسجيل الرغبات ضمن أعمال مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الأولى والثانية للتنسيق، وذلك بعد قرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بمد فترة التقديم بـ مرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات) لطلاب المرحلتين الأولى والثانية للثانوية العامة للقبول بـ الجامعات الحكومية والمعاهد يومًا إضافيًا، لتنتهى فى تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 4 سبتمبر الجاري، بدلا من مساء أمس الثلاثاء.

جدير بالذكر أن الشروط والقواعد المُنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل بين الكليات الجامعية تتمثل فى :-

التحويل المُناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع.

• التحويل غير المُناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المُراد التحويل إليها.

• الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

• التحويل عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني فقط.

• لا توجد تحويلات ورقية.

• التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

• استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات التي أُجريت قبل ظهور نتيجة الثانوية العامة).

• تكون المُفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب في شهادة الثانوية العامة.