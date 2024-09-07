شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين: لن يتم غلق مخابز ومنشات تموينية دون الرجوع للجنة الوزارية المعنية والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه لن يتم غلق أى مخبز أو منشأة تمونيية دون الرجوع إلى اللجنة الوزارية المعنية العليا المنوط بها البت فى الطلبات التموينية المقدمة للوزارة، كما أنه من الممكن إعادة إحياء المخابز المليونية، كما طلب الوزير بسرعة البت فى الطلبات المقدمة للوزارة والعمل على سرعة الرد على أصحاب الطلبات،جاء ذلك خلال تصريحات للوزير على هامش جولة وزير التموين بالفيوم .



كانت اللجنة العليا الدائمة المنوط بها البت فى الطلبات التموينية المقدمة للوزارة برئاسة اللواء وليد أبو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية قد عقدت اجتماعها الأول لدراسة الطلبات المقدمة للوزارة.

وكانت قد قامت اللجنة خلال الاجتماع الأول قامت اللجنة بدراسة وفحص الطلبات الواردة للوزارة بإجمالى عدد 139 طلب، وقد انتهت المناقشات إلى اجماع اللجنة على الموافقة على عدد 42 موضوع، ورفض اللجنة عدد 44 موضوع، إضافة إلى تأييد حفظ عدد 53 موضوع.

كما تضمنت الاختصاصات الجديدة النظر ايضاً فى الطلبات المتعلقة بالبطاقات التموينية وحالاتها المختلفة وهي:

- إعادة تشغيل من الوقف 6 شهور لأسباب مرضية أو قهرية وإعادة تشغيل من الوقف بعد ازالة سبب المخالفة التى أدت لإيقاف البطاقة.

كما وجه الدكتور الوزير بأن تعرض كافة الطلبات الواردة للوزارة على رئيس الأمانة الفنية للجنة لضمان توحيد جهة استلام الطلبات على أن تقوم الأمانة الفنية بدورها بتوجيهها إلى الإدارات المختلفة بديوان عام الوزارة وجهاتها التابعة ومديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة بدراسة هذه الطلبات.