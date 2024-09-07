شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مرشح الأوقاف بالمركز الثاني في مسابقة الملك محمد السادس الدولية بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الأوقاف عن فوز المتسابق عبد الرحمن فرج حافظ برعي مرشح الأوقاف المصرية للمشاركة في مسابقة الملك محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده بالمغرب بالمركز الثاني في المسابقة، في فرع التجويد مع حفظ خمسة أجزاء.

جدير بالذكر أن المتسابق عبد الرحمن فرج حافظ برعي شارك في المسابقة العالمية السابعة والعشرين للقرآن الكريم التي عُقدت بالقاهرة عام ٢٠٢٠م، وفاز بالمركز الأول فرع الصوت الحسن، وشارك في مسابقة روسيا عام ٢٠٢٢م وحصل على المركز الثاني.



وكانت قد أطلقت وزارة الاوقاف أكبر خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول تحت عنوان : "خلق عظيم"، يأتي ذلك في إطار احتفالات وزارة الأوقاف بالمولد النبوي الشريف، وفي ضوء إظهار الفرح والسرور بمولد الجناب المحمدي (صلى الله عليه وسلم).

وأعلنت وزارة الأوقاف عن الأنشطة الدعوية التي ستقوم بها خلال شهر ربيع الأول ١٤٤٦ هـ ، في السطور التالية:

1. إعداد مطوية للتعريف بشمائل النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامات محبته، مع ترجمتها للغات المختلفة.

2. قراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي كاملًا خلال شهر ربيع الأول بجميع مساجد الجمهورية بعد صلاة المغرب يوميًّا.

3. إطلاق مسابقة كبرى في السيرة النبوية بالتعاون مع إحدى الصحف الكبرى.

4. عقد ندوات بمراكز الشباب وبمقار مديريات الشباب والرياضة حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

5. عقد ندوات بقصور الثقافة حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بعدد (669) ندوة خلال الشهر.

6. ندوات بالجامعات والمدارس على مستوى محافظات الجمهورية حول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم.

7. انتقاء أفضل الأئمة لرفع مقطع فيديو قصير عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم على صفحات المديريات في كافة محافظات الجمهورية.

8. عقد ندوات للناشئة والطفل بالمكتبات خلال الشهر المبارك بواقع (400 ندوة) خلال 4 أسابيع.

9. إقامة عدد (110) من الأمسيات الابتهالية والمدائح النبوية بالمساجد الكبرى ومساجد آل البيت.

10. مشاركة الموفدين بمقاطع قصيرة حول شمائل النبي صلى الله عليه وسلم.

11. عقد (4) ندوات كبرى بالتعاون مع إحدى الصحف .

12. عقد (400) ندوة علمية بجميع المديريات.

13. عقد عدد (30) أسبوعًا ثقافيًّا بجميع المديريات.

14. عقد عدد (240) مجلس إقراء بجميع المديريات.

15. عقد (5360) لقاء بالمنبر الثابت بجميع المديريات.

16. عقد عدد (15000) مجلس علم وذكر.



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