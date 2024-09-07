شكرا لقرائتكم خبر عن الجامع الأزهر: مد فترة قبول طلبات الالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الإدارة العامة للجامع الأزهر، عن مد فترة قبول الطلبات الورقية للالتحاق برواق العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر والفروع الخارجية لمدة ثلاثة أيام، على أن تبدأ من غد الأحد وتنتهي يوم الثلاثاء من الساعة 12 ظهرًأ وحتى الساعة 5 مساءً بمقرات الأروقة الأزهرية، وذلك نظرًا للإقبال الشديد من جانب الراغبين في طلب العلم الشرعي.

وقد أعلن الجامع الأزهر، في يوليو الماضي، عن قبول دفعة جديدة من الدارسين بـ رواق العلوم الشرعية والعربية، وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بهذه العلوم وحرصه على إتاحة الفرصة لراغبي دراسة العلوم الشرعية والعربية طبقًا للمنهج الوسطى المعتدل.

وفي سياق سابق، أوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الرواق الأزهري، أن رواق العلوم الشرعية والعربية يُعتبر من أنجح التجارب التعليمية التي عملت على نشر الوعي الديني والثقافي، فهو لا يساهم فقط في تعليم العلوم الشرعية، بل يعزز أيضاً من قيمة اللغة العربية ويشجع على استخدامها في جميع مجالات الحياة.

ودعا الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، جميع المهتمين بدراسة العلوم الشرعية والعربية إلى اغتنام هذه الفرصة، والانضمام إلى صفوف الطلاب الذين يسعون لتعزيز معرفتهم الدينية والثقافية، لافتًا إلى أن التعليم في هذا الرواق يمثل استثمارًا علميًا حقيقيًا في المستقبل، ويساعد على بناء مجتمع واعٍ ومثقف.