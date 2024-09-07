شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبول بالمدينة الجامعية.. الأوراق المطلوبة لطلاب عين شمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المدن الجامعية لجامعة عين شمس بيان الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم بعد سحب الملف لمن يقبل للإقامة بالمدن، وذلك بعد قفل باب التقديم للمدينة على موقع الزهراء للتسكين.

وحددت الأوراق والمستندات كالتالي:

- عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للطالب أو الطالبة.

- عدد (2) صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للوالد أو ولي الأمر.

- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية للضامن.

- إيصال مرافق حديث ( كهرباء . تليفون أرضي . غاز . مياه) على نفس العنوان المدون بالرقم القومي.

- في حالة وفاة الأب صورة من شهادة وفاة الأب + صورة من شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة + صورة من بطاقة الرقم القومي سارية لـ ولي الأمر.

- عدد (10) صور شخصية للطالب أو الطالبة (6 صور تقدم مع الملف لقسم التسجيل + 4 صور تقدم بالمبني).

وبالنسبة لطلاب الفرق الأولى والإعدادية يضاف إلى الأوراق السابقة:

- صورة بطاقة الترشيح أو كارنية الكلية.

- صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة.

وأشار القطاع إلى ضرورة عمل فيزا بأي بنك لسداد المصروفات الشهرية للمدينة، مؤكدا السداد بالفيزا.



وكانت قد حددت جامعة عين شمس شروط الإقامة بالمدن الجامعية للعام الجامعى 2025/2024 كما يلي:

- أن يكون الطالب/ة من غير سكان القاهرة الكبرى بثبوت سكنه والاقامة خارجها، علما بأن [مراكز (طوخ - كفر شكر - بنها - شبين القناطر) بمحافظة القليوبية و مراكز (الصف - اطفيح - الحوامدية - العياط - البدرشين - منشأة القناطر - الواحات البحرية) بمحافظة الجيزة] تقع خارج نطاق القاهرة الكبرى طبقا لهيئة التخطيط العمراني.

- أولوية قبول الطلاب القدامى طبقا لقاعدة الاعلى في التقدير والابعد في المسافة.