شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقى الأساقفة العموم بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

عقد قداسة البابا تواضروس الثاني صباح اليوم السبت، اللقاء السنوي العام مع الآباء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالقاهرة، في المقر البابوي بالقاهرة، بحضور نيافة الأنبا دانيال مطران المعادي وسكرتير المجمع المقدس، والقمص سرجيوس سرجيوس وكيل عام البطريركية بالقاهرة، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوي مدير مكتب قداسة البابا.

تمت خلال اللقاء مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالخدمة والمشروعات الخدمية الحالية والمستقبلية بكنائس القاهرة، وعرض الآباء الأساقفة على قداسة البابا عددًا من الموضوعات المشتركة بين القطاعات.

ويأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسته للعمل والخدمة بكنائس القطاعات الرعوية بالقاهرة.