شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يطالب المزارعين بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدى عليها والان مع تفاصيل الخبر

شهد علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية، احتفالية عيد الفلاح، ال 72، والتي تم إطلاق فعالياتها على مستوى الجمهورية، بقاعة الاحتفالات بجامعة المنوفية، تحت شعار: "الفلاح المصري".. مسيرة عطاء.

وتقدم وزير الزراعة بالشكر والتقدير الى محافظة المنوفية وجامعتها العريقة لاستضافتها احتفالية عيد الفلاح، لافتا الى ان الفلاح المصري هو الأمان بالنسبة لمصر، وأمنها الغذائي، وانه قد واجه الكثير من المتاعب في عهود سابقة، وان احتفال الدولة بعيده يأتي تقديرا له، وتكليلا لمسيرة العطاء والجهد، ودوره الرائد في الانتاج، لافتا الى انه لهذا السبب تم اختيار شعار الاحتفال هذا العام: "الفلاح المصري.. مسيرة عطاء".

وقال ان توجيهات الرئيس السيسي بأن نضع الفلاح المصرى نصب أعيننا، والعمل على تحسين مستوى معيشته وزيادة دخله، وزيادة انتاجيته، لافتا الى ان الدولة تثق في قدرات الفلاح المصري، بإعتباره شريك هام وأساسي لتحقيق التنمية والنهضة.

واشار فاروق الى إهتمام الدولة بالفلاح المصري، وتنمية الريف، والدليل على ذلك المبادرة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياه كريمة"، لتنمية الريف ورفع مستوى معيشة ابناءه، والتي تعد هي المبادرة الأكبر على مستوى العالم.

واشار الى الدور الأصيل لوزارة الزراعة لدعم المزارعين والتواصل معهم والتواجد بينهم في الحقول، ومشاركتهم، والتعرف على ما يواجهونه من مشاكل وحلها على الفور، لافتا الى ان الوزارة تشارك المزارعين بجميع المحافظات بكافة امكانياتها واجهزتها، لمساعدتهم في تحسين مستوى معيشتهم والنهوض بها، وتحقيق التنمية.

ووعد وزير الزراعة الفلاحين بان الوزارة ستتوسع خلال الفترة المقبلة في الميكنة الزراعية، فضلا عن علاج اي مشكلات في مستلزمات الإنتاج، وخاصة الاسمدة، كذلك التوسع في خدمات الارشاد الزراعي، والقوافل البيطرية والإرشادية، كذلك التوسع في حملات الرقابة المشددة على سوق المبيدات، في سبيل حماية المزارعين وثروتهم النباتية.

واوضح ان هناك ايضا اهتمام خاص بالمرأة الريفية ودعم المشروعات الصغيره والمتوسطة، وان هناك تعاون بين الوزارة والمحافظات والبنك الزراعي، لتمويل المشروعات، ودعم صغار المزارعين، والمربين.

وشدد الوزير أيضا على حسن إدارة الأصول، واستغلال الاصول غير المستغلة، لتحقيق العائد الإقتصادي الأمثل والمناسب، وتعظيمه، بما يساهم في تحقيق المزيد من التنمية، وتوفير فرص العمل، وذلك أيضا من خلال اشراك القطاع الخاص، والاستثمار، والذي عملت الدولة جاهدة على تحسين مناخه.

وطالب وزير الزراعة المزارعين بالحفاظ على الرقعة الزراعية وعدم التعدي عليها، بإعتبارها امن قومي لارتباطها بتوفير غذاء المصريين، فضلا عن انها تمثل مستقبل الاجيال القادمة.

ومن جهته قال اللواء ابراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، ان الزراعة تعد مقوما رئيسيا من المقومات التي يقوم عليها الاقتصاد الوطني، ويعتمد عليها السكان اعتمادا رئيسيا، لافتا الى ان الدولة وضعت النهوض بالزراعة على رأس أولويات المرحلة، لتحقيق الأمن الغذائي بالبلاد، وتاسيس مرحلة جديدة من النهضة الزراعية.

واشار الى ان ذكرى عيد الفلاح، تأتي تكريما لجهوده الممتدة عبر آلاف السنين، ودوره الرئيسي في دفع عجلة الإقتصاد القومي، وعرفانا بفضله، في توفير مخرجات الانتاج الحيواني والزراعي لكافة المواطنين.

وأكد المهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، حرص أعضاء اللجنة، التواجد في كافة الفعاليات الخاصة بالفلاح والزراعة، لتقديم الدعم الدائم لهم، ومشاركة المزارعين في كافة الأنشطة والمناسبات، مقدما التهنئة للفلاح المصري في عيده، الذي يتم الاحتفال به في كافة محافظات مصر.

ومن ناحيته تقدم اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، التحية للفلاح المصري في عيده، الذي صمد رغم التحديات، ولم يترك ارضه وفأسه رغم كل التحديات وظل داعما لانتاج الغذاء، لافتا الى انه سيظل عمود الخيمة للدولة المصرية.

واشار الى ان الفلاح قد أحسن استغلال وحدة المساحة والمياه، مما ادى الى زيادة الانتاجية، مشيرا الى ان الزراعة هي الامل في التنمية، وأن الرئيس السيسي يولي الزراعة رعاية خاصة، وقد تجلى ذلك في المشروعات القومية والعملاقة التي تم إطلاقها في كافة ربوع مصر، خلال السنوات القليلة الماضية.

كما قدم الدكتور صبحي شرف نائب رئيس جامعة المنوفية، الترحيب بوزير الزراعة ومحافظ المنوفية ورئيسي لجنة الزراعة بمجلسي الشيوخ والنواب، واعرب عن تقديره لاقامة هذا الحفل في رحاب جامعة المنوفية، والتي تساهم من خلال دورها المجتمعي بكلياتها والوحدات التابعة لها، في عدد من المشروعات التي أطلقتها الدولة لتنمية الريف المصري ومن بينها حياه كريمة، ومبادرة بداية، فضلا عن حملات محو الامية في مختلف انحاء المحافظة، لتحقيق التنمية في الريف.

وخلال الحفل تم استعراض فيلم تسجيلي أعدته وزارة الزراعة لهذا الاحتفال بعنوان: الفلاح المصري مسيرة عطاء، كما تم أيضا توزيع عدد من الهدايا للمزارعين بالمحافظات المختلفة.

وشهد الحفل توزيع عقود الاصلاح الزراعى للمنتفعين بواقع

25 عقد للمنتفعين من 7 محافظات: المنوفية، الدقهلية، الغربية، البحيرة، المنيا، كفر الشيخ، الشرقية، وذلك من بين ١٥٠ عقد انتهى منها الاصلاح الزراعي والمقرر توزيعها على باقي المنتفعين بالمحافظات، كذلك تم توزيع ادوات زراعية يدوية بسيطة، بواقع ٢٠ هدية مقدمة من الاصلاح الزراعى للمنتفعين من 7 محافظات.

كما تم توزيع 25 كارت تسوية بالليزر وحرث تحت التربة مجانا مقدمة من جهاز تحسين الاراضى للمزارعين المتميزين فى 5 محافظات، وتوزيع 23 رشاشة ظهرية للاستخدام الامن للمبيدات لمنتفعى مناطق عمل مشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة، بمناطق: وادى النقرة، ابوسمبل، وادى الصعايدة، غرب الفشن، غرب سمالوط، و مطوبس.

فيما أعرب المزارعون عن تقديرهم لوزارة الزراعة، لحرصها على تكريمهم والاحتفال بعيد الفلاح، وتقديم قوافل الدعم والارشاد لهم.