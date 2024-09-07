شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام المساعد لبيت الزكاة: توفير العلاجات الحديثة لمرضى الأورام مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور طارق سلمان الأمين العام المساعد لبيت الزكاة والصدقات للإمداد الطبي التابع للأزهر الشريف، في تصريح خاص لــ ”الخليج 365” ، إنه في بيت الزكاة ندعم عددا كبيرا من مرضى الأورام الذين يتلقون العلاج البيولوجى والعلاج الموجة للمرضى غير القادرين الذين لا يتم تغطيتهم على نفقة الدولة، أو التامين الصحى.

وأكد، أن هذه العلاجات مكلفة جدا ويمكن لمرضى الأورام الاستمرار عليه لفترة طويلة دون أى تكلفة على المريض، وهدفنا في بيت الزكاة تغطية نفقات المرضى لفترات زمنية لا تتوقف.

وأضاف، إن الإجراءات في بيت الزكاة والصدقات هى الأسرع في إجراءات المرضى لتلقى الأدوية، ويتم أخذ رأى الأطباء قبل تلقى العلاج، موضحا أن المرضى يتلقون العلاج لمدد طويلة، موضحا أن العلاج لا يقتصر على مرضى الأورام فقط بل يشمل جميع التخصصات بخلاف عمليات القلب المفتوح والقسطرة القلبية، ويتم عمل بحث للمريض قبل صرف العلاج.

وأوضح، أن عمل بحث للمريض لا يستغرق وقتا طويلا، مضيفا، إن لدينا لجان طبية متخصصة توافق على صرف العلاج، وهى لجان متخصصة في كل مجالات الطب، مشيرا إلى أنه حتى سماعات الأذن يتم دعمها للمرضى غير القادرين بعد موافقة اللجان الطبية.



جاء ذلك خلال مؤتمر الأورام لطب الأزهر الذى اختتمت أعماله مساء أمس بالقاهرة.