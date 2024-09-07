مصر للطيران توقع ميثاق القيادة في مجال السلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

شهد الطيار منتصر مناع نائب وزير الطيران المدني توقيع ميثاق القيادة في مجال السلامة التنظيمية Safety Leadership Charter ، ويعد هذا التوقيع بمثابة التزام من قادة صناعة النقل الجوى بالتطوير المستدام لثقافة السلامة والوقاية من الحوادث ومخاطر السلامة.

وقع الميثاق المهندس يحيي زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصرللطيران وكامل العوضي نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد الدولي للنقل الجوي في أفريقيا والشرق الأوسط، وجاء توقيع الميثاق خلال فعاليات مشاركة الناقل الوطني "مصر للطيران" بجناح متميز بمعرض مصر الدولي للطيران والفضاء بمطار العلمين الدولي Egypt International Airshow

وبحضور الطيار محمد عليان رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخطوط الجوية والطيار هاشم نوح نائب رئيس قطاع السلامة والجودة بالشركة القابضة لمصرللطيران.

ويهدف هذا التوقيع إلى التطبيق المستمر من جانب المنظمات وشركات الطيران بالتعاون مع IATA لدعم وتعزيز وتطوير تلك الثقافة على مستوى العالم، وإرشاد عملية دمج السلامة فى استراتيجيات الأعمال وتحسين الأداء، وتقييم ثقافة السلامة المؤسسية وتحسينها بشكل منتظم، وجاء انضمام مصرللطيران إلى 72 شركة قام رؤساؤها التنفيذيون بتوقيع الميثاق.