شكرا لقرائتكم خبر عن جيش الاحتلال يستهدف جنوب لبنان بالفسفور المحرم دوليًا.. وحزب الله يرد والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» من بيروت، إن التصعيد بين حزب الله وإسرائيل لا زال مستمراً على طول الجبهة الجنوبية اللبنانية حيث قام جيش الاحتلال الإسرائيلي بشن سلسلة من الاعتداءات على الجنوب اللبناني، إما بغارات جوية من مسيرات أو طيران حربي، أو قذائف مدفعية وهاون، فيما استهدف بعض البلدات الجنوبية بالفسفور المحرم دولياً.

وأضاف «سنجاب» خلال رسالة على الهواء أن بلدات كبريخا والوزاني والخيام تعرضت إلى قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي شن أيضاً سلسلة من الاعتداءات على أطراف عدة بلدات في القطاعين الأوسط والغربي من جنوب لبنان.

وأوضح مراسل قناة «القاهرة الإخبارية» أن حزب الله نفذ في المقابل خمس عمليات من جنوب لبنان تجاه مواقع عسكرية إسرائيلية من بينها عملية تجاه قاعدة جبل مريا التي تقع في عمق يسيطر عليه جيش الاحتلال، مشيراً إلى أن تلك العملية من الممكن أن تكون رداً من حزب الله على الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت عدة مناطق في جنوب لبنان.

وأردف «سنجاب» أن حزب الله قام أيضا بتنفيذ عملية نوعية أمس تجاه إحدى المستوطنات الإسرائيلية واستخدم فيها الأسلحة الصاروخية؛ ما أدى إلى سماع دوي صفارات الإنذار في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود الجنوبية للبنان.