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شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودي لدعم التعاون الأمني.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضيالسبت، 07 سبتمبر 2024 07:18 م
استقبل اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود " وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية" والوفد الأمنى رفيع المستوى المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار تدعيم أواصر التعاون الأمنى بين البلدين ومناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك .
وزير الداخلية مع نظيره السعودى والوفد المرافق له
وزير الداخلية مع نظيره السعودى
وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودى
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