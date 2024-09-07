شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودي لدعم التعاون الأمني.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي السبت، 07 سبتمبر 2024 07:18 م

استقبل اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود " وزير الداخلية بالمملكة العربية السعودية" والوفد الأمنى رفيع المستوى المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار تدعيم أواصر التعاون الأمنى بين البلدين ومناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك .

وزير الداخلية مع نظيره السعودى والوفد المرافق له

وزير الداخلية مع نظيره السعودى

وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودى



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