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وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودي لدعم التعاون الأمني.. صور

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود عبد الراضي

السبت، 07 سبتمبر 2024 07:18 م

استقبل اللواء محمود توفيق "وزير الداخلية" صاحب السمو الملكى الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود " وزير الداخلية بالمملكة العربية " والوفد الأمنى رفيع المستوى المُرافق له خلال زيارته الرسمية لجمهورية مصر العربية فى إطار تدعيم أواصر التعاون الأمنى بين البلدين ومناقشة الموضوعات ذات الإهتمام المشترك .

وزير الداخلية مع نظيره السعودى والوفد المرافق له
وزير الداخلية مع نظيره السعودى والوفد المرافق له

 

وزير الداخلية مع نظيره السعودى
وزير الداخلية مع نظيره السعودى

 

وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودى
وزير الداخلية يستقبل نظيره السعودى


 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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