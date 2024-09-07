- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تحدد إجراءات طلب تغيير التاريخ الهجرى إلى الميلادى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب وليد عبد السلامالسبت، 07 سبتمبر 2024 06:31 م
حددت وزارة الصحة إجراءت طلب تغيير التاريخ الهجرى إلى الميلادى، وذلك وفق المستندات المطلوبة:
- أصل الخطاب من الأحوال المدنية بالعباسية بالتاريخ المطلوب تغيره من هجرى إلى ميلادى.
شروط الحصول على الخدمة:
∙ إحضار المستندات المطلوبة
∙ أن يحضر الشخص طالب الخدمة بنفسه أو أحد أقارب الدرجة الأولى أو مفوض من السفارة إلى إدارة التراخيص الطبية
∙ مصاريف الخدمة 40 جنيها.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز