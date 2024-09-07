شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: أطفال غزة.. قصص مفجعة من الألم والحزن والصمود والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية: أطفال غزة يسردون أوجاعهم بعد فقدان أسرهم ومواجهة الحياة بمفردهم

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:

168 ألف استغاثة لـ «الشكاوى الحكومية» خلال أغسطس.. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة اهتمام القيادات بمتابعة شكاوى المواطنين والإشراف على معالجتها سعيا لتشجيع المشاركة المجتمعية

أطفال غزة يسردون أوجاعهم بعد فقدان أسرهم ومواجهة الحياة بمفردهم.. قصص مفجعة من الألم والحزن والصمود.. «حذيفة» يصرخ عندما يتذكر والده.. و«الرواغ»: فقدنا السعادة باستشهاد الأسرة

«التنمية المحلية» تتلقى 131 ألف شكوى عبر «صوتك مسموع»

وداعا حلمى التونى.. رحيل الفنان التشكيلى الكبير.. وزير الثقافة ينعى الراحل والشركة المتحدة تقدم التعازى لأسرته ومحبيه

المنتخب يطير اليوم إلى بوتسوانا لمواجهة منتخبها فى تصفيات أمم أفريقيا

انطلاق النسخة الثانية من المؤتمر العالمى للسكان والصحة 21 أكتوبر

180 ألف طالب يسجلون الرغبات بتنسيق الدبلومات الفنية.. 11 ألفا من طالب الشهادات المعادلة.. واستمرار فرز رغبات طالب الثانوية بـ «تقليل الاغتراب»

لا صحة لمد اليوم الدراسى بمدارس الفترة المسائية إلى الساعة 7:30 مساءً

تنفيذا لتوجيهات رئاسية بتأمين مخزون استراتيجى من السلع الأساسية.. وزير التموين يتابع أعمال تنفيذ المستودع الاستراتيجى بالفيوم باستثمارات 2.25 مليار جنيه.. شريف فاروق يوجه بتذليل أى عقبات وسرعة التنفيذ.. الافتتاح خلال عام ونصف العام.. وإنشاء المستودعات وفق أحدث التكنولوجيا

وزير الدفاع يكرم القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة

بالمزمار والطبل البلدى.. المزارعون يستقبلون وزير الزراعة فى افتتاح موسم جنى القطن.. علاء فاروق: الفلاح المصرى معروف بعطائه وهو الأصل فى إنتاج الغذاء.. والدولة تقدم له دعما بلا حدود

«المشاط»: الحكومة حريصة على دفع الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية.. وزيرة التخطيط والتعاون الدولى تلتقى قيادات «إن آى كابيتال» و«إن آى للاستشارات» التابعتين لبنك الاستثمار القومى

هيئة الدواء تعلن توفير 500 صنف بـ200 مليون عبوة.. توطين 24 مثيلا محليا لمستحضرات دوائية تتعلق بأمراض مزمنة.. و«الغمراوى»: خطة للتوسع فى توطين 85 منتجا دوائيا جديدا

«التعليم» تبدأ التعاقد مع المعلمين الجدد.. 20 ألف مدرس يتسلمون العمل قبل بدء العام الجديد.. ومصادر: تعيين 36 ألفا ضمن مسابقات الـ150 ألف معلم



