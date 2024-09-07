شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يدشن حملة تنمية الوعى التاريخى والحضارى والان مع تفاصيل الخبر

شهد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة تدشين حملة تنمية "الوعى التاريخي والحضاري" لمبادرة "إحنا مين" بمركز التنمية الشبابية بمدينة الأسمرات.

وأشار محافظ القاهرة إلى أن تنفيذ هذه الفاعلية يأتى فى إطار الإستعداد لإطلاق المشروع القومي والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وليحقق هدفها الرئيس وهو التنمية البشرية والثقافية للإنسان المصري خاصة قاطنى المناطق المطورة لتنمية هذه المناطق والإرتقاء بها.

ومبادرة " احنا مين ؟!؟! " هى مبادرة أطلقتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني لإحياء تراث وتاريخ مصر الحضارى العظيم والتوعية به لمختلف فئات الشعب المصرى وخاصة فى المناطق المطورة، وتستهدف الأطفال ، والنساء ، والشباب، والفئات الأولى بالرعاية، وذوى الهمم، لترسيخ الهوية المصرية، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.



وتتضمن المبادرة عمل أسبوع حضاري لأطفال وشباب حي الأسمرات لغرس القيم الأخلاقية والحضارية المتوارثة من أجدادنا المصريين القدماء ، مع إقامة متحف من المستنسخات لأهم القطع الأثرية (نسخ) طبق الأصل وعدد من الورش التوعوية بتاريخ مصر القديمة، وتعليم فن صناعة المستنسخات، ونبذة عن كيفية الكشف عن الحفائر، واحتفالية فنية.

وثمن محافظ القاهرة الهدف من المبادرة التى تسعى للتوعية بالتاريخ والحضارة المصرية ، وإنجازات الأجداد، وترسيخ الهوية المصرية وتصحيح المعلومات المغلوطة عنها، من خلال برنامج متكامل يضم حزمة من الأنشطة التثقيفية في مجال علم المصريات وتنظيم ندوات، ولقاءات، وزيارات لأماكن أثرية، بالإضافة إلى عرض أفلام وثائقية وحكي عن الحضارة المصرية القديمة، وعمل ورش عمل تراثية ودورات لتعليم اللغة المصرية القديمة (الكتابة الهيروغليفية)، وأيضاً توزيع مطبوعات توعوية وتثقيفية.