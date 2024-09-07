اعتاد مهاجمة السكان.. قرار عاجل بشأن مالك كلب الشيخ زايد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- صابر المحلاوي:

جدد قاضي المعارضات بمحكمة أكتوبر حبس مدير مستشفى شهير، 15 يوما على ذمة التحقيقات بتهمة الإصابة الخطأ لسيدة وإبنتها الحامل بعد مهاجمة كلب يمتلكه لهما أثناء سيرهما في كمبوند بالشيخ زايد.

وأمر المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد بحبس مدير مستشفى شهير 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التسبب في الإصابة الخطأ لسيدة وإبنتها الحامل بعد عقر كلب يمتلكه لهما في كمبوند بالشيخ زايد.

ووجهت النيابة للطبيب المتهم تهمة الإصابة الخطأ بسبب عدم تأمين الكلب الخاص به أثناء سيره في الكومبوند ما أدى لإصابة السيدة وابنتها الحامل بإصابات عميقة.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة بالشيخ زايد عن تفاصيل مرعبة في عقر كلب من نوع "كوكر اسبانيول" لسيدة وإبنتها الحامل في بكمبوند شهير بمدينة الشيخ زايد أثناء سيرهما في الشارع.

وأشارت التحقيقات التي أجريت بإشراف المستشار عمرو غراب المحامي العام الأول لنيابات أكتوبر الكلية إلى أن الكلب من نوع "كوكر اسباني" ملك زوجة مدير مستشفى شهير واعتاد الطبيب التجول بالكلب أمام فيلته في الكومبوند بدون "وأثناء سير سيدة وإبنتها الحامل هاجمهما الكلب فأصاب السيدة بـ"عضة" في الفخذ الأيمن وإبنتها الحامل بـ"عضة" في الفخذ الأيسر سبب لكل منهما إصابات عميقة.

أضافت التحقيقات أن الأم تم نقلها الى المستشفى وتلقت المصل اللازم بينما لم تتمكن الإبنة من تلقي المصل بسبب الحمل وتم تحويلها للمستشفى المركزي وتم عمل إجراء طبي يناسب حالتها إلا أنها تعاني بسبب عدم تلقيها المصل.

وفجرت التحقيقات مفاجأة عندما قالت الإبنة المصابة في التحقيقات أنها تعرضت للعقر من ذات الكلب الشهر الماضي وتلقت حينها المصل قبل حملها في جنينها ولم تبلغ الشرطة حينها، كما قالت الأم المصابة أن ذلك الكلب اعتاد مهاجمة سكان الكمبوند دون رد فعل من أصحابه "الطبيب وزوجته" حيث أنه يهاجم دائما رواد السوبر ماركت أثناء سيرهم في الشارع ويقوم بتمزيق مشترياتهم خاصة أن الطبيب دائم التنزه بالكلب بدون "ليش" حبل للكلب.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد إصابة سيدة وفتاة نتيجة هجوم كلب عليهما، داخل كومبوند بمدينة الشيخ زايد، ونقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتبيّن تعرُّض “لبنى.م” (56 عامًا)، مصابة بعضة كلب في الساق، و"نورهان.ع" (27 عامًا)، مصابة بعقر في الفخذ، واتهمتا جارهما “أحمد.م” مدير مستشفى خاص بامتلاك كلب شرس وعدم إحكام ربطه، ما تسبّب في إصابتيهما.

بإجراء التحريات تبين أن كلب ملك جار المجني عليهما هاجم المصابتين، وعقرهما، وتم تحديد هوية مالك الكلب، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة المختصة التحقيق.