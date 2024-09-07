قُدرت بـ 9 مليون جنيه.. ضبط 8 عناصر إجرامية بحوزتهم 80 كجم مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم بنطاق محافظة الإسماعيلية.

نجحت أجهزة الأمن في ضبط 8 عناصر إجرامية، بحوزتهم (70 كيلو جرام لمخدر الحشيش - 6 كيلو جرام لمخدر الهيروين – 3 كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو" – سلاح أبيض).

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9.200 مليون جنيه تقريباً.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.