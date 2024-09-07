خاص| لماذا عاقبت الجنايات "عصام صاصا" 6 أشهر مع الشغل؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب رمضان يونس:

أودعت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد الجنزوري، حيثيات حُكمها في الدعوى 6735 لسنة 2024 جنايات الطالبية والمقيدة برقم 2527 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، والمُدان فيها مغني المهرجانات "عصام صاصا" بالحبس 6 أشهر مع الشغل وغرامة مالية 10 آلاف جنيه، في واقعة دهسه مواطن أعلى الدائري تحت تأثير وقيادة مخدر.

وقالت المحكمة في حيثيات حُكمها إن واقعة الدعوى حسبما استقرت فى يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة فيما أثبته الملازم أول نور الدين خالد عبد الوهاب الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على كول أمنى رقم 304 بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة من أنه قد تلقى بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوجود حادث تصادم مروري أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائري اتجاه المريوطية فانتقل لمكان البلاغ حيث تبين له قيام المتهم"عصام طه طلعت" بصدم المجني عليه "أحمد مفتاح أحمد"، بسيارته رقم ( س ی ر 1438) أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ فضبط المتهم وتحفظ على السيارة مرتكبة الحادث.

وأضافت حيثيات المحكمة؛ أن المتهم "عصام" أقر بتحقيقات النيابة العامة بواقعة قتل المجني عليه خطأ وبإجراء تحليل بول ودم بمعرفة النيابة العامة، ثبت تقرير المعمل الكيماوي التابع لمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة احتواء العينة المأخوذة من المتهم على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات، وأكدت تحريات المباحث المجراة بمعرفة النقيب مهند زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية صحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجني عليه فتسبب بقتله خطأ.

وتابعت حيثيات المحكمة؛ أن الواقعة، قد استقام الدليل على صحتها وثبوتها قبل المتهم ثبوتا يقينيا بما اطمأنت إليه المحكمة من شهادة كلا من الملازم أول نور الدين خالد الضابط بقسم شرطة الطالبية والمشرف على كول أمنى رقم 304، والنقيب مهند أيمن كمال زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية وذلك بتحقيقات النيابة العامة - وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم، ما ثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجني عليه، ما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث، ما ثبت بتقرير الفحص الفني للسيارة مرتكبة الحادث.

وشهد الملازم "أول نور الدين خالد"، ضابط بقسم شرطة الطالبية أنه تلقى بلاغًا من غرفة العمليات النجدة بوجود حادث تصادم مروري أمام محطة بنزين موبيل بالطريق الدائرى اتجاه المريوطية، إذ تبين له قيام المتهم "عصام طه طلعت مهنى" دهس المجني عليه "أحمد مفتاح أحمد"، بسيارته رقم (س ی ر 1438) أثناء عبوره الطريق مما تسبب في قتله خطأ في ضبط المتهم والتحفظ على السيارة محل الحادث وحرر محضر بالواقعة.

وشهد النقيب مهند أيمن كمال زاهر معاون مباحث قسم شرطة الطالبية بتحقيقات النيابة العامة بمضمون ما شهد به سابقه وأن تحرياته السرية توصلت لصحة الواقعة وأن المتهم أثناء قيادته لسيارته سالفة البيان تحت تأثير تعاطيه للمواد المخدرة صدم المجني عليه فتسبب بقتله عن طريق الخطأ، إذ ثبت بتقرير المعمل الكيماوى لنتيجة تحليل عينة البول والدم المأخوذة من المتهم احتواء العينة على أحد نواتج أيض الحشيش والترامادول والأمفيتامين والميثامفيتامين المدرجين بالجدول الأول من قانون المخدرات.

كما ثبت بتقرير مفتش الصحة الخاص بالمجنى عليه "أحمد مصباح" إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم واشتباه كسر بعظام الجمجمة، واشتباه بكسر في قاع الجمجمة، واشتباه في نزيف داخلى بالمخ والصدر والبطن، واشتباه كسر بعظام القفص الصدري كما ثبت من نتيجة معاينة ضابط الواقعة للسيارة مرتكبة الحادث بوجود تهشم الجزء الأمامي للسيارة مرتكبة الواقعة كما ثبت بتقرير الفحص الفني للسيارة مرتكبة الحادث وجود كسر في الجزء الأمامي من السيارة بالجهة اليسرى والفانوس الأمامي واعوجاج غطاء المحرك حتى كابينة السيارة وكسر في الزجاج الأمامي والشبكة الأمامية.