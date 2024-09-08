محافظ القاهرة: مبادرة "إحنا مين" تسعى للتوعية بالتاريخ وترسيخ الهوية المصرية



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ:

قال محافظ القاهرة الدكتور إبراهيم صابر إن مبادرة "إحنا مين" تسعى للتوعية بالتاريخ والحضارة المصرية، وإنجازات الأجداد، وترسيخ الهوية المصرية وتصحيح المعلومات المغلوطة عنها.

وشهد المحافظ اليوم السبت تدشين حملة تنمية "الوعي التاريخي والحضاري" لمبادرة "إحنا مين" بمركز التنمية الشبابية بمدينة الأسمرات.

وأشار إلى أن تنفيذ الفاعلية يأتي في إطار الاستعداد لإطلاق المشروع القومي والمبادرة الرئاسية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وليحقق هدفها الرئيس وهو التنمية البشرية والثقافية للإنسان المصري خاصة قاطني المناطق المطورة لتنمية هذه المناطق والارتقاء بها.

وثمن محافظ القاهرة الهدف من المبادرة التي تسعى للتوعية بالتاريخ والحضارة المصرية من خلال برنامج متكامل يضم حزمة من الأنشطة التثقيفية في مجال علم المصريات وتنظيم ندوات، ولقاءات، وزيارات لأماكن أثرية، بالإضافة إلى عرض أفلام وثائقية وحكي عن الحضارة المصرية القديمة، وتنظيم ورش عمل تراثية ودورات لتعليم اللغة المصرية القديمة (الكتابة الهيروغليفية)، وأيضاً توزيع مطبوعات توعوية وتثقيفية.

مبادرة "إحنا مين" أطلقتها إحدى مؤسسات المجتمع المدني لإحياء تراث وتاريخ مصر الحضاري العظيم والتوعية به وخاصة في المناطق المطورة، وتستهدف الأطفال، والنساء، والشباب، والفئات الأولى بالرعاية، وذوي الهمم، لترسيخ الهوية المصرية، وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.

وتتضمن المبادرة أسبوعًا حضاريًا لأطفال وشباب حي الأسمرات لغرس القيم الأخلاقية والحضارية المتوارثة من أجدادنا المصريين القدماء، مع إقامة متحف من المستنسخات لأهم القطع الأثرية (نسخ) طبق الأصل وعدد من الورش التوعوية بتاريخ مصر القديمة، وتعليم فن صناعة المستنسخات، ونبذة عن كيفية الكشف عن الحفائر، واحتفالية فنية.