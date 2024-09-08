وزير الزراعة يطلق حملات من القوافل الإرشادية للإنتاج النباتي والحيواني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمرو صالح:

أطلق علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حملات مكبرة من القوافل الارشادية للانتاج النباتي والحيواني والطب البيطري، ومنافذ السلع الغذائية، فضلا عن قوافل البنك الزراعي، على مستوى محافظات الجمهورية، احتفالا بعيد الفلاح.

وشهد وزير الزراعة، واللواء إبراهيم ابوليمون محافظ المنوفية، واللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، اصطفاف أكثر من ٣٥ سيارة، تضم القوافل الارشادية والتوعوية، للانتاج الحيواني والنباتي والطب البيطري، ومنافذ السلع الغذائية، وقافلة البنك الزراعي المصري، قبل انتشارها وتوزيعها على مراكز وقرى المحافظة لتقديم الدعم والتوعية للمزارعين والمواطنين.

وقال وزير الزراعة، إن ذلك يأتي دعمًا وتقديرًا من وزارة الزراعة للفلاحين على مستوى الجمهورية، للاحتفال والاحتفاء به، بشكل مختلف هذا العام، من خلال التوسع في تقديم الدعم له، والتوعية والإرشاد الزراعي، والإجابة على كافة الاستفسارات والتساؤلات، فضلا عن التفاعل مع مشكلاتهم وعلاجها على الفور.

وأضاف "فاروق"، أن كافة أجهزة وزارة الزراعة وقطاعاتها، ومديرياتها بالمحافظات، ومراكزها البحثية، تحتفل بالفلاح في عيده، بدعمه في هذا اليوم والتواصل معه، والتواجد معه في الحقول، والانتشار في كافة محافظات الجمهورية.

وأشار إلى استمرار أعمال تلك القوافل في نفس الوقت بمختلف محافظات الجمهورية، احتفالا بعيد الفلاح، ودعما له، ذلك بالاضافة الى المساهمة في رفع الغلاء عن كاهل المواطنين، وتوفير السلع لهم باسعار مخفضة، حيث وجه بضخ كميات اضافية من باسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالأسواق، كما وجه بخفض أسعار البيض البلدي للبيع بسعر ١٢٠ جنيها للكرتونة، وكذلك الدواجن بأسعار مخفضة.

كما وجه وزير الزراعة بمضاعفة الانتاج للمشروعات الانتاجية التابعة للوزارة، والتوسع في زيادة المنافذ ونشرها على كافة محافظات الجمهورية، لرفع العبء عن كاهل المواطنين، والمساهمة في خفض الأسعار والحد من السلاسل الوسيطة.

ووجه الوزير ايضا بزيادة عدد القوافل الارشادية للإنتاج النباتي والإنتاج الحيواني والطب البيطري، فضلا عن إطلاق ٦٠٠ قافلة بيطرية في جميع المحافظات، وتقديم كافة خدماتها بالمجان بالمزارعين دعما للمزارع والمربي.

وأشار "فاروق"، إلى أن الدولة تقدم التمويل اللازم والميسر للمزارعين والمربين لدعم المشروعات الانتاجية، وذلك من خلال البنك الزراعي المصري باعتباره شريك للفلاح، والداعم لجهوده في التنمية.