الأوقاف: المجلس الإسلامي بجنوب السودان يشارك في "خلق عظيم"



محمد اسماعيل - القاهرة - أ ش أ

ذكرت وزارة الأوقاف أن المجلس الإسلامي بجنوب السودان يشارك في مبادرة "خلق عظيم" بمناسبة المولد النبوي.

وأوضحت الوزارة -في بيان اليوم السبت- أن الأمانة العامة للمجلس الإسلامي وأمينها العام الشيخ الدكتور عبد الله برج روال أعلنت تضامنهما مع مبادرة وزارة الأوقاف المصرية (خلق عظيم)، بمناسبة مولد خير الأنام نبينا محمد (صلى الله عليه وسلم) خلال شهر ربيع الأول.

وأكد أمين عام المجلس الإسلامي بجنوب السودان أن الأمانة ستشارك مع وزارة الأوقاف في احتفالاتها، معربا عن تضامنه قلبا وقالبا مع محاور الخطة الدعوية والاستراتيجية الجديدة للوزارة، وفي مقدمتها المحور الثالث (بناء الإنسان).

وأضاف أن الأمانة العامة ستقوم بالمشاركة في مبادرة (خلق عظيم) من خلال نشر دروس الشمائل المحمدية، وقراءة القرآن الكريم، والمسابقات المتنوعة، وقراءة سيرة النبي (صلى الله عليه وسلم)، وغيرها من البرامج المتنوعة، احتفالا بهذه المناسبة العطرة.

وأشار إلى أن مبادرة (خلق عظيم) برنامج متكامل وعال يتسم بالتنظيم والرقي، ويعكس عمق احترام وتقدير وزارة الأوقاف لهذه المناسبة العظيمة.

وأعرب الأمين العام للمجلس الإسلامي بجنوب السودان عن سعادته البالغة بالمبادرة، حيث إنها فرصة رائعة للتذكير بالقيم السامية التي جاء بها النبي (صلى الله عليه وسلم)، وفرصة عظيمة لتعزيز روح الإخاء والمحبة بين المجلس الإسلامي ووزارة الأوقاف.