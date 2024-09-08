"القومي للمرأة" يُنظم ورشة عمل تدريبية على حرفة خرز النول



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نور العمروسي:

نظم المجلس القومي للمرأة، ورشة عمل تدريبية على حرفة خرز النول استهدفت ١٥ متدربة.

يأتي ذلك في إطار تنفيذ مشروع "دعم وتنفيذ إستراتيجية مناهضة العنف ضد المرأة" والذي ينفذه المجلس بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA و الوكالة الكورية للتنمية الدولية KOICA، من خلال وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة وضمن محور التمكين الإقتصادي للمرأة والتدريبات الحرفية بالمشاغل والوحدات الإنتاجية بالمجلس.

وأكدت مى محمود مدير عام تنمية المهارات بالمجلس، أن المتدربات قد تلقين تدريب مسبق على حرفة حرفة خرز النول العام الماضي وقمن بإنتاج منتجات متعددة باستخدامها مثل الإكسسوارات.

وأوضحت أنه سعيا لتطوير مهاراتهن لضمان استدامتها يتم دمج حرف جديدة مكملة، ولذلك تم تدريبهن على حرفة النحاس ودمجها مع المهارات السابقة للخروج بمنتج متميز يضم اكثر من حرفة قادر علي المنافسة في الأسواق و ذلك من أجل تعزيز قدرات السيدات وتنمية مهاراتهن لإيجاد فرص عمل ومصدر دخل لتحسين المستوي المعيشي لهن ولأسرهن.