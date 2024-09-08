الوصول لـ"أكتوبر وزايد" في دقائق.. أحدث صور لمحور أحمد عرابي الجديد



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

يُعد محور 26 يوليو الجديد من بين المحاور المهم التي أنشئت لربط حركة المرور بين مختلف المحاور، سواءً مع محور الفريق كمال عامر أو محور أحمد عرابي، أو تسهيل الوصول إلى محور المهندس شريف إسماعيل وبعد ذلك الطريق الدائري وطريق إسكندرية الصحراوي.

يربط محور أحمد عرابي في الجيزة بين محور 26 يوليو الجديد بعد التوسعة، ويساهم في اختصار زمن الوصول للرحلات.

ويتضمن مسار محور أحمد عرابي الذي يبدأ من كوبري 15 مايو ويمتد إلى الاتجاه الذي يؤدي إلى المناطق التالية:

- أكتوبر.

- الشيخ زايد.

- الطريق الصحراوي.

ويتيح محور أحمد عرابي للمتجهين إلى أكتوبر تجنب الزحام في ميدان لبنان وتقاطع الدائري في المسار القديم، بدلاً من ذلك يتم استخدام الطريق الجديد، حيث تم إنشاء المحور في شارع أحمد عرابي؛ لتسهيل الوصول إلى محور 26 يوليو الجديد وتحسين حركة المرور في المنطقة.

وجاءت مواصفات محور أحمد عرابي الجديد، كالآتي:

- طول 11 كم و عرض 6 حارات مرورية لكل اتجاه.

- تم ربط محور أحمد عرابى بالطريق الدائرى ومحور كمال عامر؛ ليكون بذلك محور بديلًا لمحور 26 يوليو من الطريق الدائرى حتی میدان لبنان وميدان سفنكس بالمهندسين.

- يساهم في الوصول من فيصل للمهندسين ومحطة قطارات الصعيد فى دقائق.

- يبدأ مطلع محور أحمد عرابي الجديد من الطريق الدائري وأرض اللواء وطريق إسكندرية الصحراوي، وبشكل سطحي يمكن أن يوصلنا إلى شارع السودان وشارع جامعة الدول العربية وميدان سفنكس.

- يقع محور الفريق كمال عامر على اليمين من طريق محور أحمد عرابي، ويمكن الوصول من خلاله إلى أرض اللواء والعمرانية وناهية والمنيب والهرم، أما على اليسار من الطريق، فيؤدي الطريق إلى محور 26 يوليو الجديد وطريق إسكندرية الصحراوي.