أستاذ سكر في هارفارد يحسم الجدل بشأن الوصفات الطبيعية البديلة للأنسولين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

رد الدكتور أسامة حمدي، أستاذ السكري بجامعة هارفارد، على الادعاءات المتزايدة بشأن استخدام الوصفات الطبيعية كبديل لحقن الأنسولين.

وأكد "حمدي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" عبر قناة "الحدث اليوم"، اليوم السبت، على أهمية الأنسولين في علاج مرض السكري، وبالأخص النوع الأول، معتبراً إياه خط الحياة للمرضى.

وأوضح أستاذ السكري بجامعة هارفارد: "بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من السكري من النوع الأول، يعتبر الأنسولين مسألة حياة أو موت، فحتى الغياب المؤقت لبضعة أيام بدون جرعة الأنسولين يمكن أن يؤدي بالمرضى إلى حالة خطيرة تسمى الغيبوبة الكيتونية، والتي قد تنتهي بالوفاة."

في أوقات الأزمات، مثل الأحداث الأخيرة في قطاع غزة، يتم توفير الحد الأدنى من الأنسولين طويل الأمد للمرضى للتعامل مع الأزمة.

وشدد الدكتور أسامة حمدي على أن كلا من مرضى السكري من النوع الأول والثاني يحتاجون إلى الأنسولين بدرجة متساوية، رغم اختلاف الجرعة.

ونفى أستاذ السكري بجامعة هارفارد وجود أي دليل علمي يدعم فعالية البدائل الطبيعية للأنسولين، محذرًا من الوقوع ضحية للدعاية الطبية الخاطئة التي تدعي تقديم علاجات بديلة، واصفاً إياها بأنها "مجرد خرافة تستغل الحاجة اليائسة للمرضى".