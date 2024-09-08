نصر سالم يشرح تفاصيل زيارة الفريق أحمد خليفة للشريط الحدودي مع غزة -(فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

شرح اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق، زيارة الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المفاجئة لتفقد الأوضاع الأمنية وإجراءات التأمين على الحدود مع غزة.

وقال اللواء نصر سالم خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن مصر قادرة على تأمين الوطن وتتخذ قراراتها وفقا لرؤيتها الاسترايتيجة، منوهًا إلى رفح المصرية والفلسطينية عبارة عن مدينة واحدة وتم إنشاء الشريط المانع بعد تدمير كافة الأنفاق التي كانت تسلل منها أي عناصر إرهابية.

وأكمل: "محور فلادليفيا، يبعد 10 متر فقط عن الشريط الحدودي الذي قام الفريق أحمد خليفة بتفقده".

وأشار نصر سالم، إلى أن القوات المتواجدة على شريط الحدودي هي من القوات الخاصة والتي تتسم بالانضباط والصبر والجلد و الضبط النفسي والكفاءة.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يتم إبادته وما يحدث له على بعد أمتار من الجنود المصريين على الشريط الحدودي، لذا تواجد الجنود من سلاح القوات الخاصة له دلالة وليس محط صدفة.