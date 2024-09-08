شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفة عن فول الصويا.. يمثل 30% من مكونات الأعلاف والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 08 سبتمبر 2024 04:00 ص

يواصل المزارعون حصاد محصول فول الصويا في مختلف محافظات الجمهورية، وتحتل محافظة المنيا الموسم الحالي الصدارة في زراعة محصول فول الصويا حيث بلغت المساحة المزروعة بالمحصول في المحافظة 75 ألف فدان من إجمالي 200 ألف فدان على مستوى محافظات الجمهورية.

وفي السطور التالية ينشر ”الخليج 365” أهم التفاصيل حول محصول فول الصويا:

1. المنيا تحتل المركز الأول بمساحة 75 ألف فدان.

2. الفدان يحقق إنتاجية تصل إلى 13 إدربا.

3. يمثل 30% من مكونات الأعلاف.

4. تبدأ زراعته من أول أبريل ويمتد حتى نهاية شهر سبتمبر.

5. يعتبر مزارعو منطقة مصر الوسطى هم الأكثر خبرة ودراية بطرق زراعة البقوليات.

6. أفضل مواعيد زراعته في مصر في معظم المناطق هي ما بين منتصف شهر أبريل حتى منتصف شهر يونيو.

7. فول الصويا من المحاصيل المزدوجة التى تجمع بين البقوليات والزيوت.

8. يساهم الفول الصويا في تحسين خواص التربة الميكانيكية و الكيميائية.

9. له العديد من الفوائد العلاجية، كعلاج لهشاشة العظام، و أمراض القلب وصحة الأوعية الدموية.

10. تدر زراعته عائدات اقتصادية كبيرة للمزارعين.