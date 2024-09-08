شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق العام الدراسى بمدارس النيل المصرية الدولية بالتجمع وسط أجواء مبهجة والان مع تفاصيل الخبر

توافد طلاب وطالبات مدرسة النيل المصرية الدولية فرع الأندلس بالتجمع الخامس، قبل قليل، على المدرسة، فى أول يوم دراسى بالعام الدراسي الجديد، إذ ينطلق العام الدراسي 2024/2025 بالمدارس الدولية التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة والمدارس الدولية الحكومية lPS، اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر 2024.

واستقبلت المدرسة الطلاب بأجواء الاحتفالية، لإضفاء البهجة والسرور وتوفير مناخ جاذب لهم في أول يوم دراسي، كما حرص الطلاب على ارتداء الزى المدرسى لتحقيق الانضباط، والتجمع في أرض الطابور، استعدادًا لأداء النشيد الوطني وتحية العلم.

وتعد مدارس النيل المصرية الدولية، مدارس مصرية تم تأسيسها ليقدم من خلالها أول شهادة مصرية مصممة بمعايير دولية، معترف بها في كل الجامعات المصرية والعديد من الجامعات العالمية.

وتتبع المدارس وزارة التربية والتعليم المصرية، ويشرف عليها وحدة شهادة النيل الدولية بالشراكة مع هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كامبريدج البريطانية، والتي بدورها تقدم الإرشاد المهني والدعم الفني للمدارس، كما تتولى وزارة التربية والتعليم اعتماد شهاداتها محليًا، وتتولى هيئة الامتحانات الدولية بجامعة كمبريدج اعتماد شهاداتها من الخارج.

ويعود إنشاء عدد أول 5 مدارس تطبق نظام النيل التعليمي إلى عام 2010 في (العبور – أكتوبر – المنيا- قنا – بورسعيد)، ثم أتبع ذلك إنشاء 9 مدارس (دمياط الجديدة – السادات – الأقصر (طيبة) – أسيوط الجديدة – أسوان الجديدة - الشروق – الياسمين (التجمع) – الأندلس (التجمع) – الشيخ زايد).

وتقدم مدارس النيل المصرية، مناهج دولية مصممة بالتعاون مع هيئة كامبريدج للامتحانات بجامعة كامبريدج البريطانية، والتدريس بها ثنائي اللغة حيث تدرس اللغة العربية والتربية الدينية والدراسات الاجتماعية باللغة العربية وباقي المواد باللغة الإنجليزية، وقد تمت مراجعة المناهج من قبل مستشارين ومتخصصين مصريين وأجانب.