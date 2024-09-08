شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدراسة بمدارس النيل بتحية العلم وترديد النشيد الوطنى.. صور وفيديو والان مع تفاصيل الخبر

انطلقت صباح اليوم، الأحد، الدراسة بالعام الدراسي الجديد 2025، حيث أدى الطلاب مراسم طابور الصباح بتحية العلم والنشيد الوطنى، ورصد الخليج 365 بدء الدراسة بـ مدرسة النيل المصرية الدولية بالسادس من أكتوبر، حيث أكدت الدكتور سارة الأمين مديرة المدرسة على أن المدرسة تقدم تعليم دولى متميز لطلابها، مشيرة إلى أن هناك التزام من قبل أولياء الأمور، وأعضاء هيئة التدريس، كما وجهت رسالة للطلاب بضرورة تحقيق الالتزام والانضباط المدرسى من أجل تحقيق التفوق الدراسى والعلمى مع ضرورة التواصل مع المعلمين فى اى مشكلة تحدث.

وأوضحت أن شهادة النيل شهادة مصرية دولية معتمد من كامبريدج تؤهل الطالب للحصول على تعليم دولى متميز، مضيفة أن الطالب الذي يتم تخريجه من المدرسة يحرص على فرصة كبيرة للالتحاق بالجامعات المصرية والحكومية بالإضافة إلى الجامعات الدولية داخل وخارج مصر، موضحة أن طبيعة الدراسة تعتمد على الفهم والتحليل وليس التلقين والتعلم النشط وتداخل المناهج، موضحة أن المناهج تم تصميمها من كامبريدج ويتم تطبيقها من خلال أعضاء هيئة التدريس المدربين على أعلى مستوى، مؤكدة أن الطالب يحصل على تعليم عالى الجودة بمبالغ رمزية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى.

طلاب مدرسة النيل

مدرسة النيل



اصطفاف-الطلاب-بأول-يوم-دراسة



الطابور-الصباحى



الطابور-الصباحى-بمدرسة-النيل



انتظام-الدراسة-فى-مدارس-النيل



انطلاق-الدراسة-فى-مدارس-النيل-المصرية-بأكتوبر-(4)



انطلاق-الدراسة-فى-مدارس-النيل-المصرية-بأكتوبر-(8)



د-سارة-الأمين-مديرة-المدرسة



طلاب-مدرسة-النيل-أول-يوم-دراسة



طلاب-مدرسة-النيل-بأكتوبر