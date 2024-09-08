سؤال برلماني لوزير التعليم بشأن رفض التحاق 520 طالباً بثانوي خدمات



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة سميرة الجزار، بسؤال موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومحمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بخصوص قيام وزير التعليم برفض التحاق 520 طالباً بثانوي خدمات.

وأشارت الجزار إلى قيام وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى برفض واستبعاد 520 طالبًا وطالبة من الطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية عن العام الدراسي الحالي بإدارة العاشر من رمضان التعليمية بمحافظة الشرقية ومطالبة الإدارة التعليمية لهم بسحب ملفاتهم من صفوف التعليم الثانوي خدمات بعدما جرى التقديم إلكترونيا طبقا للدرجات التي أقرها التنسيق وهي 195 درجة.

وبالسؤال علمت أن هناك عدداً من أولياء أمور الطالبات والطلاب تقدموا بشكاوى للوزارة أكدوا فيها أنهم تقدموا منذ أكثر من شهر بعد ظهور درجات تنسيق القبول، بملف ابنائهم للالتحاق بالمرحلة الثانوية نظام خدمات بالإدارة التعليمية طبقا للتنسيق الذي حددته محافظة الشرقية وهو 195 درجة كحد أدنى، حيث تمت إجراءات التقديم إلكترونيا وتم سداد المصروفات للمدرسة وأنهم تفاجأوا بمنشور على صفحة المدرسة بموقع التواصل الاجتماعي تطالبهم بسحب ملف أبنائهم بزعم أنه جرى قبول الطلاب من مجموع 213 درجة وأن عليهم أن يسحبوا ملفات أبنائهم والتقدم بها لأي من مدارس التعليم الفني، وذلك بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.