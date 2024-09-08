أجواء لطيفة وشبورة مائية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ 6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الـ 6 أيام المقبلة بداية من اليوم السبت حتى الجمعة 13 سبتمبر.

وتوقعت الهيئة، استمرار الطقس حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للحرارة رطب ليلا.

وأشارت إلى تكون شبورة مائية خفيفة صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى مما يؤدي إلى تلطيف الأجواء أحيانا.

كما توقعت فرص ضعيفة لأمطار خفيفة اليوم الأحد على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري.