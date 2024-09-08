شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يطمئن على بدء الدراسة بجولة بمدرسة النيل ويوجه بحسن استقبال الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

أجرى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، زيارة لـ مدرسة النيل الدولية بالشيخ زايد بمدينة 6 أكتوبر، وذلك للاطمئنان على انتظام العملية التعليمية خلال اليوم الدراسي الأول، حيث ينطلق العام الدراسي الجديد 2024 / 2025 في المدارس الدولية اليوم الموافق ٨ سبتمبر.

وقد تفقد الوزير عددا من فصول رياض الأطفال والمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية قبل دخول الطلاب للتأكد من جاهزيتها لاستقبالهم، كما قام بمراجعة الشاشات الذكية وتفقد أيضا فصل الأنشطة ومعمل الحاسب الآلي والملاعب.

وفي إطار الزيارة، اطمأن السيد الوزير محمد عبد اللطيف على اجراءات الأمن والسلامة وتشغيل شبكة الإنترنت بالمدرسة، كما اطمأن كذلك من الطلاب والطالبات بالمراحل الدراسية المختلفة على مدى استعدادهم للعام الدراسي الجديد، وأجرى معهم نقاشا حول مدى تحصيلهم الدراسي خلال الأعوام السابقة.

وحرص الوزير كذلك على التأكد من سلامة اجراءات دخول الطلاب المدرسة، موجها بحسن استقبالهم مع بداية العام الدراسي، خاصة الطلاب في المراحل الدراسية المبكرة، بما يترك طيب الأثر في نفوسهم.

ووجه الوزير بضرورة التواصل مع الأجهزة المعنية لاتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بضمان نظافة محيط المدرسة، فضلا عن أهمية تخصيص أفراد أمن تابعين للمدرسة لتنظيم دخول وخروج الطلاب.