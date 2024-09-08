شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى: مسابقة في يناير 2025 لتلبية احتياجات الوزارة من المهندسين والان مع تفاصيل الخبر

استقبل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، حيث تسلم نتيجة المسابقة الخاصة ب 234 وظيفة مهندس المقبولين مبدئيا للتعيين بوزارة الموارد المائية والرى فى تخصصات "مدنى - كهرباء - حاسب آلي - ميكانيكا - اتصالات"، لتقوم الوزارة لاحقا بإعمال شئونها في استكمال مراحل المسابقة .

واتفق الدكتور هانى سويلم والدكتور صالح الشيخ على إجراء مسابقة تكميلية في شهر يناير 2025 لتلبية إحتياجات الوزارة من المهندسين .

وطلب سويلم دراسة رفع حد السن الأقصى إلى 35 عام للسماح لشريحة أكبر من المهندسين للتقدم وهو ماسيتم دراسته قبل الإعلان القادم .

وتوجه سويلم بالشكر لفريق العمل بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على حسن إدارة المسابقة ، مشيداً بمنظومة التقييم الإلكترونية التي استخدمها الجهاز في اختيار أكفأ المتقدمين .

وأكد سويلم حرص الوزارة على إختيار الأكفأ لتلبية إحتياجات العمل بأعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وبما يمكن الوزارة من تحقيق أهدافها في خدمة منظومة الموارد المائية والرى في مصر ، وبما يتناسب مع الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة في المرحلة الحالية فى تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى للتعامل مع مختلف التحديات التى يواجهها قطاع المياه فى مصر .

كما أكد حرصه على تحقيق مبادئ الحوكمة في الإدارة بما يُمكن متخذى القرار بالوزارة من وضع الإجراءات والقواعد اللازمة لتحقيق الجودة والتميز في الأداء وتنظيم العمل والأدوار وتحديد المسئوليات ، بما ينعكس على تنفيذ كافة الأعمال والمشروعات بأعلى درجة من الكفاءة ، من خلال إختيار الأساليب الصحيحة والفعّالة مع مراعاة كافة الأبعاد الفنية والمالية والقانونية والبيئية المتبعة .

ومن جانبه، أكد الدكتور صالح الشيخ حرص الجهاز على حوكمة منظومة المسابقات، واستخدام أكفأ الطرق العلمية لتقييم الموارد البشرية، حيث خضع المتقدمين للتقييم لإمتحان إلكتروني بمركز تقييم القدرات والمسابقات، كما قام الجهاز بإجراء مقابلة شفوية للناجحين في الامتحان الاليكتروني وتم اختيار أكفأ 234 متقدم مرشح لشغل الوظائف المعلن عنها، وتم تسليم بياناتهم للوزارة .